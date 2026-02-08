快訊／大雪衝擊日本大選現場投票率低2.65個百分點 但提前投票暴高

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，民眾帶孩子投票。路透社



日本首相高市早苗提前解散國會，進行國會眾議院全面改選，週日在日本各地的金東最大寒流暴雪中進行。截至下午最新的投票率比上一屆少了2.65個百分點。但是提前投票人數創史上空前新高。

根據日本總務省統計，截至當地時間下午4時為止，日本全國平均投票率（選區部分，不含提前投票、缺席投票及海外投票）為 21.64%，比 2024年10 月的上屆選舉低了2.65個百分點。

上屆選舉的最終整體投票率為53.85%。但是，這屆的提前投票人數高達2701萬7098人，相較於上次的2024年眾議院選舉暴增29%，顯示本次選舉熱度並不低，民眾很多都在知道投票日天氣惡劣狀況下，這次多達26%選民踴躍選擇提前投票。

2月8日在暴雪之下，遊客參觀日本東京的觀光景點淺草。共同社／美聯社

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。美聯社

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。美聯社

2026年2月8日，大雪壟罩的東京車站。共同社／美聯社

投票將於當地時間晚間8時（台灣時間7時）截止，預計日本時間9日凌晨即可揭曉大致選情。

