快訊／大馬警方「不放黃明志」 申請延長扣押

台灣網紅謝侑芯，上月22日在馬來西亞驟世，同時也爆出涉及歌手黃明志與毒品。本案件在本月4日改以謀殺罪調查，引發了國際關注。日前，黃明志律師鄭清豐對外表示，原訂扣押時間7天，但以「案發已超過14天」為由，希望能縮短為6天。不過最新消息指出，警方將於明日延扣期屆滿後，向法庭申請再度延長扣留黃明志，以深入調查案件細節。

根據《中國報》報導，警方將案件改以「謀殺罪」方向偵辦後，於11月5日凌晨將黃明志拘提到案，並羈押6天協助調查。不過警方表示，為了深入調查案件細節，明日延扣期屆滿後，將向法庭申請再度延長扣留黃明志。

這起事件發生於10月22日下午約1時40分，地點在吉隆坡市區一家飯店客房內。根據黃明志供稱，他發現謝侑芯昏迷在浴缸內，曾嘗試施以心肺復甦術（CPR）搶救，但未成功，隨即通知救護人員到場。黃明志聲稱，兩人入住飯店是為了討論影片拍攝計畫。不過警方到場後，在房內查獲約9顆藍色疑似搖頭丸的藥丸，且黃明志的初步尿液檢驗對4種毒品呈陽性反應。目前警方將再度延長扣留黃明志，持續釐清案件細節。



