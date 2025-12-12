快訊／大麻概念股飆漲！ 原因曝光

美國大麻概念股盤前交易飆漲。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國大麻類股當地時間12日早上盤前交易大漲。因多家媒體報導，總統川普（Donald Trump）將大幅放寬聯邦對大麻的管制。

根據CNBC報導，大麻生產商 Tilray Brands 盤前股價一度飆逾 28%，Canopy Growth 也大漲 23%；大麻設施營運商 Innovative Industrial Properties 則上漲超過 6%。追蹤產業表現的 Amplify Seymour Cannabis ETF（CNBS） 也上漲逾 19%。

《華盛頓郵報》11日報導，川普預計要求相關聯邦機構將大麻重新歸類為三級管制藥物。若調整成真，大麻企業將適用不同的稅制，有望吸引更多投資，同時大麻將被歸入與類固醇、含可待因的泰諾（Tylenol with codeine）同一級別的藥物。

Axios 也報導，這項重新分類將把大麻從與海洛因同級的高風險藥物中移出，調整到風險較低的分類，預計最快於明年初生效。

川普其實早在 8 月就曾公開表示，考慮調整大麻的聯邦分類。

儘管近年美國社會及多個州對大麻的接受度明顯提升，大麻類股自多家公司於七年前陸續上市以來仍表現疲弱。Tilray 股票在12日大漲前，今年以來已下跌 36%。

