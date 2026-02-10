快訊／大S遺產引發S媽、具俊曄上演搶奪戰？ 小S憤怒發聲：造謠者心思骯髒

針對今日S媽雨具俊曄爭財產的新聞，小S做出了回應。經紀公司提供

大S徐熙媛病逝屆滿週年，近日親友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。當天現場細雨綿綿，S媽挽著具俊曄的手同行，兩人在雨中相擁而泣，淚水與雨水交織的畫面令人動容。然而，這份哀戚的追思氛圍卻蒙上陰影，有週刊爆料指稱S媽與具俊曄私下為遺產分配陷入僵局，甚至雙方都已找律師對簿公堂。對此，小S徐熙娣心疼發聲，強調具俊曄給了姊姊最純粹的愛，全家人對他只有滿滿的感謝，絕無爭產一事。

具俊曄對大S用情至深。鄒保祥攝

具俊曄操刀紀念雕像藏深情密碼

這座在金寶山揭幕的紀念雕像，由具俊曄親自構思、一筆一劃勾勒草圖。雕像以閉眼微笑的少女形象呈現，還原了大S在具俊曄心中最初、也是最純粹的樣貌。作品細節處處是愛，雕像右手虎口刻有大S生前最愛的小花刺青，手腕上則環繞著三道線圈，象徵兩人生前約定「每逢結婚週年增加一圈」的愛情印記；具俊曄透露，他在大S走後的這一年，已獨自為兩人刻下代表第四週年的第四道線圈。此外，雕像周圍環繞九個立方體，不僅因為「九」是大S最愛的數字，在韓語中更與具俊曄的姓氏「Koo」同音，象徵他在宇宙中永恆守望著愛妻。

守墓一年風雨無阻 身形暴瘦盡顯哀思

在大S離世後的一年裡，具俊曄用近乎修行的陪伴，證明了何謂「至死不渝」。他不論天候好壞，幾乎天天往返台北與金山，在愛妻墓前靜坐、整理環境，甚至會帶上親手做的三道料理與大S共進午餐。在韓國節目《名人生老病死的秘密》中，具俊曄面對鏡頭數度哽咽失語，曾有粉絲在烈日下偶遇他獨自對著墓碑發呆，憔悴且灰暗的背影令人心碎。這一年來，他因哀傷過度身形暴瘦，在週年揭幕當天，他特別穿上27年前大S送他的大衣出席，象徵這份愛從未隨時間流逝。

小S不捨發聲斥造謠者心思骯髒

面對《鏡週刊》指稱S媽防範具俊曄爭產，甚至找上專業律師團隊的傳聞，小S不再沉默，他透過經紀人回應，語氣堅定且憤怒地表示：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」希望謠言能到此為止，讓外界看見這份超越世俗的深情付出。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

第2個沒有大S的紀念日！具俊曄備蛋糕、美酒上金寶山 頂10度低溫「深情伴愛妻」慶結婚4週年

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄

大S逝世紀念日具俊曄「衛生紙上寫滿徐熙媛」 帶酷龍姜元來到墓地「光介紹就哭成一團」

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」