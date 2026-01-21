快訊／天坑2年4塌！台南五妃街、西門路口「填好又塌」現場吞車畫面曝光

記者林昱孜／台南報導

塌了又塌！台南市中西區五妃街、西門路口前年3月因為工地施工不慎，出現道路坍塌意外，20日下午2時又再次出現大坑洞，相關單位緊急灌漿，同日晚上才剛補好，施工車輛都還沒離場，今（21)日又再次塌陷，行駛中大貨車當場後輪卡洞，不只駕駛傻眼，附近商家更頭痛：「才剛問哪時會好，又塌了」。

天坑2年4塌！台南五妃街、西門路口「填好又塌」現場吞車畫面曝光。（圖／記者林昱孜攝影）

20日下午14時40分左右，路面突然下陷，出現一個長2米多、寬近1米、深近2米的大空洞。工務局獲報後，緊急協調廠商到場灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大，影響到一旁住宅的安全。

同日晚間才剛補好坑洞，施工車輛還沒離場，今（20）日馬上又多了一個洞；一輛大貨車開到一半就突然後輪「下陷入坑」，駕駛當場傻眼，現在也只能看著車子卡在現場，等待下一步。

附近店家崩潰傻眼，郭小姐表示，才剛出來問施工人員什麼時候會恢復原貌，下一秒就直擊路又塌了，「講一講那個砂石車就掉下去了，真的很傻眼，都已經沒辦法做生意了，現在又搞這個，根本沒辦法做生意了」。

