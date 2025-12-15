快訊／「天才法案」新戰場！台商搶搭穩定幣列車 跨境交易「秒級完成」

財經中心／師瑞德報導

受美國「天才法案」推動，穩定幣跨境支付已成不可逆新模式。貿協董事長黃志芳指出，海外台商已有10%使用穩定幣搶單，國內業者也有5%跟進。貿協特邀Visa、Circle高層及日韓專家，以「中立平台」角度，聚焦穩定幣實際應用、法規遵循及會計準則。目的在於助台灣業者應對客戶需求，從容迎戰數位貿易趨勢。（圖／記者師瑞德攝影）

隨著國際金融與數位貿易快速演進，穩定幣逐漸從概念走向實務應用，成為跨境支付的新興工具。中華民國對外貿易發展協會今（15）日舉辦穩定幣國際論壇，邀集國內外產業與金融專家，探討穩定幣在國際貿易中的最新發展，以及企業實際導入時所面臨的法規遵循與會計處理挑戰。貿協董事長黃志芳表示，隨著今年7月美國正式通過《Genius Act（天才法案）》，代表穩定幣在國際間已逐步建立制度基礎，相關應用正形成一個非常重要的趨勢。

廣告 廣告

經貿指數揭露實況 穩定幣跨境支付已進入實際應用階段

黃志芳指出，台灣是以出口貿易為導向的經濟體，企業在國際交易中高度仰賴跨境金流工具，當穩定幣逐漸被國際市場與客戶接受，業者其實必須儘快理解這項趨勢及其背後的運作邏輯與風險，這也是貿協舉辦本次論壇的最主要原因。他強調，穩定幣近來在媒體上受到高度關注，使用便利性備受討論，但同時也伴隨法遵與風險管理等重要議題，企業不能只看到效率優勢，而忽略制度與實務層面的挑戰。

根據貿協於今年10月進行的第四次「貿協經貿指數（Tesla Index）」調查結果顯示，穩定幣的實際應用已在企業間逐步出現。黃志芳董事長表示，調查發現國內已有約5%的業者開始使用穩定幣進行跨境貿易支付，而海外的台灣企業與台商使用比例更高，達到10%。這些數據清楚顯示，穩定幣已不再只是概念性的討論，而是一種正在發展中的實務模式。

國際重量級講者齊聚 從發幣者到支付平台全面解析

黃志芳進一步說明，企業使用穩定幣的主要原因，多半並非主動追逐新科技，而是因應客戶提出的交易需求。相較於傳統跨境支付流程，穩定幣的交易幾乎可以在按鍵同時完成，大幅縮短資金移轉時間，有助於企業降低資金滯留與庫存壓力，在效率與現金流管理上具備明顯優勢，這也是促使客戶要求業者使用穩定幣的重要因素。

本次論壇吸引約400位來自資產管理、科技、服務業及金融業的業者與專業人士報名參與，顯示市場對穩定幣議題的高度關注。為協助企業掌握國際脈動，貿協特別邀請多位重量級國際講者，從不同產業視角分享穩定幣的發展趨勢。包括穩定幣USDC發行公司Circle的亞太區副總裁，從發幣者角度解析穩定幣的全球布局；國際支付巨擘Visa的亞太區副總裁，則以全球支付平台的立場，說明未來支付生態的變化方向；同時也邀請日本與韓國金融數位貿易相關工協會理事長，分享日韓在穩定幣與數位金融領域的最新進展。

貿協將持續追蹤趨勢 作企業面對國際變局的後盾

除了國際趨勢的分享外，論壇亦邀請國內專家，針對企業在使用穩定幣時最關鍵的法規遵循、會計處理，以及公司內部導入流程進行說明。黃志芳董事長認為，這些來自發幣者、支付平台與國際市場的觀點，加上各國實際推動穩定幣的經驗，不僅能提供企業重要參考，也有助於相關主管機關在未來制度設計上掌握國際方向。

針對穩定幣議題，黃志芳也特別重申貿協一貫的中立立場。他強調，貿協是一個中性的交流平台，不討論政策、不鼓勵企業一定要使用穩定幣，也不涉及投資或發幣相關議題，所有討論皆以支持政府，包括金管會與中央銀行既有政策方向為前提。由於央行楊金龍總裁與金管會彭金隆主委，對於國家未來推動數位貨幣與穩定幣的方向已有明確說明，貿協的角色就是協助企業掌握資訊，而非引導投資行為。

黃志芳董事長指出，本次論壇的目的，在於提供企業一個完整、客觀的資訊環境，協助業者清楚理解穩定幣的發展趨勢、潛在風險，特別是在法遵與會計準則方面應注意的事項。未來，貿協也將持續透過市場情報中心，追蹤國際貿易與數位金融的最新變化，作為企業面對全球市場挑戰時的重要後盾。

更多三立新聞網報導

年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車

新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛

這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列

漲勢擴散了！別再單押美股七雄 AI周邊「打工仔」也能出頭天

