快訊／太子集團涉洗錢詐騙！ 博弈公司「天旭」人資長裁准羈押禁見

天旭公司人資長辜淑雯聲押獲准。（圖／報系資料照）

太子集團以柬埔塞為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。11月4日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，在北院開庭審理以後，裁准羈押禁見，其餘遭檢方聲押的天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩則於今日開庭。

太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。

