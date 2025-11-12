快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回

高院駁回北檢抗告。（圖／報系資料照）

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」(PrinceGroup)跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責產管理的台籍幹幹部冷又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，於10日提起抗告，經2日的審理以後，高院於今（11月12日）裁定駁回抗告。

高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。

高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回。

