快訊／太子集團跨國行騙！ 檢訊後聲押在台主嫌王昱棠、遭美制裁２女及特助

太子集團以柬埔塞為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。11月4日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，而11月5日下午天旭負責人王昱棠、遭英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇也相繼抵達北檢。除昨晚已被聲押的辜淑雯外，檢方今日訊後（11月6日）向法院聲請聲押王昱棠、黃婕、施亭宇、李守禮。

太子集團在柬補塞興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。於10月14日被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單的3名國人其中的2人，便是黃婕以及施亭宇。

