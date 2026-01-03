快訊／太惡劣！公職人員遭「衛星定位」肉搜住家 數發部喝令刪文

財經中心／師瑞德報導

科技肉搜太惡劣！近日傳出有特定人士利用「商用衛星影像」，惡意標記並公開公職人員住家，甚至發文恐嚇。數發部今（3）日定調此為「數位暴力」，除嚴厲譴責外，已緊急要求Meta等社群平台即刻下架違法內容，呼籲民眾勿轉傳以免觸法。（AI製圖）

網路肉搜手法再進化，竟連「商用衛星」都成為恐嚇工具！針對近日有特定人士利用衛星影像，惡意公開我國公職人員的住家與辦公地點，並在社群平台上散布威脅言論，數位發展部今（3）日發出嚴正聲明，定調此舉為「數位脅迫」，已在第一時間強勢介入，要求Meta（臉書、IG母公司）即刻下架違法內容，絕不姑息。

衛星圖成「兇器」？公職人員住家全曝光

數發部指出，近期監測發現，有有心人士刻意利用高解析度的商用衛星影像，精準標記出我國公職人員的私人住所與辦公室，並將這些極度隱私的畫面放上社群平台，甚至搭配恐嚇性文字進行施壓。這種宛如電影情節般的「上帝視角」監控，已對當事人造成極大心理壓力，引發各界譁然。

廣告 廣告

數發部：這是數位暴力已涉跟騷法

「這不是言論自由，這是犯罪！」數發部嚴厲譴責這種新型態的「網路肉搜」。數發部強調，利用數位工具公開他人隱私並製造寒蟬效應，不僅嚴重踩踏道德紅線，更可能構成《跟蹤騷擾防制法》中的違法行為，對台灣民主社會的安全構成實質威脅。

緊急交涉Meta 阻斷惡意傳播

為了阻止恐慌蔓延，數發部在發現後第一時間已與Meta等跨國社群平台展開交涉。數發部援引平台服務條款中的「個人隱私」與「禁止騷擾」規定，強烈要求平台方負起管理責任，針對這些涉及人身安全的威脅內容「即刻處理、即刻下架」。

數發部最後呼籲，維護健康的網路環境需要全民努力，面對跨國性的數位侵擾，政府將持續透過行政與技術手段，確保每一位國人在數位空間的人身安全，也請民眾切勿轉傳惡意肉搜資訊，以免成為數位暴力的幫兇。

更多三立新聞網報導

財富自由再等等！威力彩連19摃彩迷嘆氣 下周一「4億大紅包」等你拿

TPU 取代 GPU？台股長線利多不變 把握科技股回檔布局台股基金

2026 成長引擎全紀錄！4大領域、20檔個股潛力看這裡

發紅包了！證交所馬年紅包袋、書法名家親筆春聯、一元復始立卡限量領

