快訊／太扯！洋將史東「落跑」加盟蒙古聯賽 戰神回應了

台北台新戰神洋將史東（Diamond Stone）傳出在「沒解約」情況下擅自離隊，並轉往蒙古聯賽出賽，對此戰神球團今（7）天下午也發出聲明。

戰神球團表示，針對近日傳出球員史東現於蒙古聯盟出賽之相關訊息，戰神並未與史東解除合約關係，史東於未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律。

臺北戰神球團對於史東此不負責任且破壞團隊運作之行為，予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

臺北台新戰神始終重視團隊紀律、合約精神與職業態度，任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。

