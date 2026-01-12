快訊／太浪費！南投800萬得主神隱 台彩：去年7.8億充公、3人丟頭獎

財經中心／師瑞德報導

痛失財神爺！南投竹山去年10月開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限於今（12）日下午5點截止，得主最終未現身，獎金全數充公。台彩統計，去年逾期未領獎金高達7.87億元，共有3位800萬頭獎得主與財神擦身而過。（AI製圖）

財神爺敲門卻沒人應！台灣彩券公司今（12）日傍晚證實，一筆高達新台幣800萬元的「今彩539」頭獎，兌獎期限已於今日下午5點正式截止。儘管台彩日前已發出尋人啟事，呼籲南投縣竹山鎮的中獎幸運兒儘速領獎，但直到最後一刻，得主仍未現身。這筆鉅款確定全數充公，歸入公益彩券盈餘。

南投竹山開出 3個月沒人領

這注令人扼腕的頭獎，是去（114）年10月11日開在南投縣竹山鎮的「七星大發財彩券行」。原本應該是改變人生的一大喜事，卻因得主疏忽或遺失彩券，導致800萬獎金就此擦身而過。

去年7.8億沒人領 3人錯失頭獎

這並非個案，台灣彩券進一步統計驚人數據：光是去年（114年），全台逾期未領的彩券獎金總額竟高達7.87億元！

其中，金額最高的遺憾就是「今彩539」頭獎800萬元。加上今日到期的這筆，去年共有3筆800萬頭獎無人領取，分別落在南投縣（2筆）與新北市（1筆）。這些幸運兒原本有機會成為百萬富翁，最終卻讓財神爺擦肩而過。

農曆春節將至 台彩籲：快翻翻家中角落

隨著農曆春節腳步逼近，台彩也將推出各式加碼活動。台彩特別呼籲民眾，買彩券後務必妥善收好，並養成對獎習慣；若有隨手亂放彩券的習慣，現在快去翻翻家中角落、錢包夾層，說不定百萬富翁就是你，千萬別讓到了手的獎金變成過路財神。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

