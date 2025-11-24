快訊／央廣網站遭置換五星旗 前工程師吳政勳、組長岳昭莒共謀 北檢起訴求重刑

中央廣播電台。資料照。翻攝央廣網站



中央廣播電台的公司網站橫幅，日前遭置換為「五星旗」，檢警揪出其自家工程師吳政勳與媒體組組長岳昭莒共謀犯案，2人在今年9月底遭搜索約談後，甚至還規劃在國慶日「再幹一票」。

台北地檢署調查後認為吳政勳、岳昭莒2人與業者黃富琳等3人共謀犯案，涉犯刑法妨害電腦使用罪及背信罪，依法提起公訴，同時對吳政勳求處3年徒、岳昭莒求刑2年6月、黃富琳從重量刑。

