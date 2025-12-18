快訊 ∕ 央行不鬆綁房市信用管制 不動產貸款總量回歸銀行自行控管

央行總裁楊金龍。資料照



中央銀行今天召開理監事聯席會議，對於外界關注的房市管控措施，央行會後宣布，去年八月起請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且不動產貸款相關指標均有改善，今（12/18）日進行總檢討後，決定自明年起不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但須按月報送相關資料，央行將持續辦理專案金檢，以掌握不動產貸款辦理情形。

央行表示，自實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

廣告 廣告

央行統計顯示，全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由去年6月底之高點37.61%，緩降至今年11月底之36.70%；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年11月底分別為3.79%、4.81%及0.68%。

央行說明，考量近一年來，央行請銀行自主管理不動產貸款總量目標，銀行多已落實執行，且上述不動產貸款相關指標均有改善，爰明年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但須按月向央行報送相關資料。

央行將持續辦理專案金檢，以利掌握不動產貸款辦理情形，以及督促銀行落實央行選擇性信用管制措施，期引導信用資源持續支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

央行重申，仍將滾動檢討信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

更多太報報導

房市冷氣團發威！北台灣推案1.1兆創五年新低 「兩縣市」砍半最慘

迎央行理監事會！第七波管制難撼房價 十大行政區漲幅破1成

全台毛孩登記數為新生兒2倍 「這三都」成寵物友善宅聚集地