快訊∕央行利率「連七凍」！估2026年GDP成長「保3」、CPI仍在警戒線下

央行今（12/18）日召開今年最後一季理監事聯席會議，儘管美國啟動降息循環，但如同市場預期，全體理事一致同意維持政策利率不變，同時，上調今年全年經濟成長率至7.31% 、消費者物價指數（CPI）為 1.66%，核心CPI更下調至1.65%。展望明年，央行預測GDP為3.67% ，而CPI年增率1.63%。

對照行政院主計總處於11月28日發布最新經濟預測，受惠AI等新興科技應用普及，大型雲端服務業者加速布建AI基礎設施，帶動電子相關產品出口暢旺，將全年GDP上調至7.37，且預測2026年經濟成長為3.54%，通膨續呈趨緩態勢，CPI上漲1.61%。

央行表示，今年前三季經濟成長7.18%，優於預期；又近月受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資持續增加，加上民間消費動能回升；央行預測今年經濟成長率為7.31%。

估明年經濟仍穩健成長3.67%

展望明年，央行認為，新興科技應用需求持續擴展，由於國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資因基期較高，成長動能將趨溫和，而民間消費可望增溫，所以，央行預測明年經濟仍穩健成長3.67%。

在通膨方面，今年9月以來，部分商品減、免徵貨物稅，加以蔬果等食物類價格趨穩，CPI年增率趨降；1至11月平均CPI年增率為1.69%，核心CPI年增率則為1.64%，央行預測今年CPI與核心CPI年增率分別為1.66%、1.65%，低於去年的2.18%、1.88%。

明年通膨率可望降低

至於明年，國際機構預期油價低於本年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%，國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。

央行說明，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健，為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

所以，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

