快訊／央行維穩！11月外匯存底小滑4億美元 外資182%覆蓋率超狂

中央銀行今（5）日公布，截至114年11月底，我國外匯存底金額為5,997.91億美元，較10月底減少4.06億美元。雖有小幅下滑，但整體外匯資產仍維持在穩健水準。

中央銀行表示，本月外匯存底的變動，主要受到以下三項因素影響：首先，外匯存底投資運用帶來收益，持續為存底資產提供支撐；其次，主要貨幣對美元的匯率波動，影響資產價值的折算金額；第三，央行基於維護外匯市場秩序，適時進場調節，亦對外匯存底規模造成影響。

此外，中央銀行進一步指出，截至11月底，外資持有國內股票與債券的市值，加計其在臺新臺幣存款餘額後，合計約10,899億美元，約當我國外匯存底的182%，顯示外資資金進出規模與外匯存底之間仍保有相當充裕的緩衝空間。

整體來看，儘管全球金融市場變動仍大，我國外匯存底維持高檔，顯示央行具備足夠能力穩定匯市及應對國際金融情勢，對外資與市場信心皆具有正向支撐作用。

