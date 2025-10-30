快訊／央行連7凍 維持利率不變
央行今（30）日舉行今年第四季理監事會，維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及 4.25%，也沒鬆綁房市。
央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息 2%、2.375%及 4.25%。
（封面圖／中央銀行提供）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被動元件龍頭發威！「它」單月營收衝116億創新高 法人喊全年EPS挑戰10元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導被動元件龍頭國巨（2327）28日股價小跌1.01%，收在246元，成交金額約195.14億元，但基本面亮眼。公司公告9月自結稅後純益達...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
法說變法會！ 旺宏「連虧9季」重挫跌停 吳敏求喊重出江湖
日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
台積電史上新高！漲40元至1515元 專家：續抱無虞、1700元快來了
截至上午10:43，台積電（2330）最高衝上1515元，上漲40元或2.71%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美國貧富差距失控！華爾街大咖揭隱憂：頂尖1％成救命稻草
億萬富豪、橋水基金創辦人雷．達利歐（Ray Dalio）近日於沙烏地阿拉伯《財富全球論壇》上指出，美國正面臨嚴重的結構性危機，核心問題在於貧富差距不斷擴大，導致經濟與政治體系逐漸失衡。中時財經即時 ・ 6 小時前
輝達GTC帶旺AI電力聯想？康舒領金仁寶集團續發威 3檔登前十熱門股
輝達年度GTC盛會登場，帶旺AI電力聯想？電源供應器大廠康舒（6282）今（29）領軍金仁寶集團續發威，與金寶（2312）、仁寶（2324）股價同步走強，盤中分別大漲逾7%、9%、4%，三檔個股更一舉擠進台股成交量前十名，成為市場焦點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前