快訊／央行連7凍 維持利率不變





央行今（30）日舉行今年第四季理監事會，維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及 4.25%，也沒鬆綁房市。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息 2%、2.375%及 4.25%。

（封面圖／中央銀行提供）

