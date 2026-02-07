快訊／失言「沒那麼嚴重」！李千娜道歉「片酬全捐出」

娛樂中心／周希雯報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引發爭議，除了劇組未獲林義雄家屬授權外，女星李千娜甚至在公開場合失言，稱「沒那麼嚴重」，引發各界怒火。對此，李千娜稍早發聲道歉，將把此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會。

以下為李千娜聲明稿：

針對這次《世紀血案》電影事件，

我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，

對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。

同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，

我虛心接受所有的建議、批評和指教。

對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，

希望事情能有負責任的處理，

然目前僅獲得草率的回應。

林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，

帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，

也是整體台灣社會的共同傷痛。

我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，

只有尊重和敬畏，

因此以個人身份站出來面對。

有關於電影內容，

在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，

我只專注於自己是客串的小角色，

忽略了整體的脈絡與份量，

沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。

對於以上，我非常後悔，不斷反省。

製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，

邀請我幫忙四天，客串角色。

劇中我是個雜貨店老闆娘，

最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，

是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，

表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。

我因對這個角色共感所以接演，

但忽略了事實本質，

僅以經驗和對人的信任接受邀請，

更甚者，這幾天經大家查證，

才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。

針對沒有清楚查證，我責無旁貸，

同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。

此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，

輕率的態度和錯誤的言論，

未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，

再一次，我致上最大的歉意。

林宅血案這樣殘酷的悲劇，

臺灣白色恐怖的這段歷史，

無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。

長期以來，

我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，

用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，

此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，

也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，

更耗費了許多社會資源，再次抱歉。

除了檢討和接受所有的批評，

我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，

捐贈給慈林基金會，

這並非為了換取諒解或平息爭議，

而是希望能表達最基本的歉意。

再次對所有被影響的人致上最深的歉意

李千娜





