快訊／女教練被要求獻身店長！成吉思汗健身房爆「集體性霸凌」回應了

記者蔣季容／台北報導

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部遭爆料發生集體性霸凌醜聞，一名女教練被已婚男店長性騷擾後，被調到其他分店，沒想到後續又遭其他管理階層一起跟著霸凌，導致她身心狀況極差，甚至一度輕生，最近已向新北市勞工局申訴。對此，成吉思汗健身俱樂部向《三立新聞網》表示，後續公司將再針對此事做討論。

《鏡週刊》爆料，A小姐在成吉思汗健身俱樂部三重館、蘆洲館遭受性霸凌，已婚店長常以關懷為由與她攀談，下班後也用電話找她聊天，告白後遭A小姐打槍。後續A小姐後來轉到蘆洲館教課，她告訴昔日恩師K教官，很感謝蘆洲館店長教她不少實務經驗，沒想到K教官要她獻身給對方，讓她無言以對。

廣告 廣告

報導指出，其他管理階層一起跟著霸凌A小姐，導致她身心狀況極差，甚至多次因為突發性恐慌症送醫急診，最後更被以配合度差為由，脅迫簽署自願離職書。A小姐近期向新北市勞工局申訴，希望討回公道。

對此，新北市勞工局表示，勞工局目前尚無當事人申訴資訊。後續申訴案一經接獲，勞工局將立即啟動調查程序，向雙方了解事件始末釐清案情，後續並提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，如確有違反性別平等工作法規定，將依法開罰。

至於成吉思汗健身俱樂部也回應《三立新聞網》，表示此事不方便回應，針對勞工局指出若屬實將依法開罰，成吉思汗健身俱樂部則說「後續公司將再做討論」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下

2026過年何時貼春聯？除夕「這6小時」最旺 舊春聯要撕破

沒有不舒服！她靠「1指標」揪出胰臟癌 醫：機率僅1％

半夜頻尿恐是「心臟呼救」 醫示警：心血管崩壞的第一張骨牌

