快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人

中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！員警開著偵防車，方向盤一轉，堵在騎樓前方，嫌犯放棄機車，徒步奔逃，卻當場受到壓制！警逮毒販如拍電影。海巡署雲林查緝隊指出，之前接獲情資，指稱一名吳姓男子，染上毒癮，為了支付高額買毒開銷，轉而賣毒維生！警方蒐證完備後，組成聯合專案小組，見時機成熟，兵分兩路，分別前往雲林與南投，執行同步查緝！警逮毒販如拍電影。警方搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具，全案依違反"毒品危害防制條例"，移送雲林地檢署偵辦。檢警懷疑背後仍有上游供應網，持續向上追查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：３０秒逮捕畫面曝！毒販騎車狂逃 警方「偵防車封騎樓」堵人壓制

