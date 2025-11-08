快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人
北市信義區發生家暴案件，一名女子遭同居男友攻擊，警方獲報後，持盾牌到場，將男子依傷害現行犯逮捕。
東森新聞關心您
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
更多東森新聞報導
2月大女嬰遭爸媽「折斷脊椎」慘死 警：難以想像的虐待
家暴男揮刀與警對峙 勇警趁機飛撲成功壓制
恐怖夫懷疑妻性交易！新婚1月打到她牙斷頭破
其他人也在看
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航EBC東森新聞 ・ 12 小時前
臺灣漫遊錄獲迴響 楊双子為印度民眾簽書 (圖)
台灣作家楊双子（右2）著作「臺灣漫遊錄」近期在印度出版界引發迴響，她6日在德里舉辦座談闡述創作理念，並為民眾簽書留念。中央社 ・ 10 小時前
猛男、美女攜手小小消防員 新北消防形象月曆萌力又亮麗
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局今（8）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表 […]民眾日報 ・ 10 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！員警開著偵防車，方向盤一轉，堵在騎樓前方，嫌犯放棄機車，徒步奔逃，卻當場受到壓制！警逮毒販如拍電影。海巡署雲林查緝隊指出，之前接獲情資，指稱一名吳姓男子，染上毒癮，為了支付高額買毒開銷，轉而賣毒維生！警方蒐證完備後，組成聯合專案小組，見時機成熟，兵分兩路，分別前往雲林與南投，執行同步查緝！警逮毒販如拍電影。警方搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具，全案依違反"毒品危害防制條例"，移送雲林地檢署偵辦。檢警懷疑背後仍有上游供應網，持續向上追查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：３０秒逮捕畫面曝！毒販騎車狂逃 警方「偵防車封騎樓」堵人壓制 更多民視新聞報導懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯逃逸移工改當國際運毒指揮官！大麻藏公墓躲查緝 警再逮竹聯幫成員史上最大宗！台女走私20公斤液態大麻 關西機場緝毒犬臨退立功民視影音 ・ 11 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好
民進黨高雄市長選戰初選競爭激烈，目前只有許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩誰出線對決國民黨柯志恩的問題，不過卻有網路民調搶先指出現階段賴瑞隆、邱議瑩民調差距非常小，對此，今早參加「彌陀斯虱目魚文化祭」的高雄市長陳其邁並未多加評論，也說民調「參考就好」，而且4名立委深耕高雄多年，都很優秀。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰颱風來襲 台電花蓮區營業處全力戒備防颱
記者林中行／花蓮報導 台電花蓮區營業處八日表示，鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估週一…中華日報 ・ 9 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 11 小時前
打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球
（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，因為不用再煩惱練球。中央社 ・ 16 小時前
南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽
（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。中央社 ・ 11 小時前
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 10 小時前
船主合資請吊車 23艘遊艇吊掛上岸躲颱風｜#鏡新聞
颱風就要來了，基隆碧砂漁港許多遊艇業者今天（11/8）早上，超前部屬防颱，船主們合資請吊車把遊艇吊到岸上停放。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前
外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路
南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台中大里驚傳砍人案！友人口角爆衝突 男子遭刺致臟器外露送醫搶救
警方表示，現場於下午5時15分將涉案嫌疑人逮捕到案。詳細案情仍在調查中，後續將交由台中地檢署偵辦，釐清動機、刀傷部位及完整傷勢。此案發生在市區住宅巷弄內，引起當地民眾震驚。嫌犯與被害人原為友人關係，後因口角升高至肢體傷害，目前警方尚未公布被害人姓名與傷勢狀況...CTWANT ・ 10 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前