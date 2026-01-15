快訊／女陪通緝犯男友開庭太無聊噴酒精「烤螞蟻」 法官裁定2萬元交保

記者莊淇鈞／新北報導

蔣女被依公共危險送辦，法官裁定2萬元交保、限制住居。（圖／翻攝畫面）

新北市1名20歲蔣姓女子昨天（14日）陪涉嫌詐騙遭通緝的男友到新北地方法院開庭，她在等候期間，因太無聊，竟拿酒精噴灑桌面，拿打火機燒螞蟻，未料，火因酒精助燃，竟引發火警，隨即被獲報的警方依現行犯逮捕，因行為涉及刑法公共危險罪，蔣女被依法偵辦，移送新北檢複訊被聲押，稍早前法官裁定2萬元交保、限制住居。

蔣女陪涉嫌詐騙遭通緝的男友到法院開庭，等候期間因太無聊，竟拿酒精噴灑桌面，拿打火機燒螞蟻。（圖／翻攝畫面）

新北地方法院，昨天晚上7時30分發生縱火案， 20歲蔣女陪涉嫌詐騙遭通緝的男友前往開庭，但等候時竟無聊發現，一旁超商設置自助式咖啡機台的桌上有螞蟻，便拿酒精噴灑後再用打火機點燃，未料卻釀成火災。

所幸，這起火警並無釀成傷亡，法警發現後，立刻通報轄區員警前往處理，當下蔣女供稱，沒有蓄意縱火，只是在燒螞蟻，雖事故現場的桌面，確實遺留大量螞蟻屍體，但蔣女造成火警，甚至導致超商設置自助式咖啡機台財損，行為已涉及刑法公共危險罪，被警依現行犯逮捕，依公共危險罪移送。

蔣女經檢察官複訊後向法院聲請羈押，稍早前法官裁定蔣女2萬元交保、限制住居。

不良行為，請勿模仿！

