快訊／女騎士上班途中遭撞倒！人「無呼吸心跳」命危…丈夫：她沒騎快車

記者陳弘逸／台中報導

台中市南屯區永春東一路、文心南三路路口，今天（2日）清晨，發生嚴重車禍女騎士命危送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區永春東一路、文心南三路路口，今天（2日）清晨，發生嚴重車禍，一名女騎士上班途中，遭車輛撞上；人車噴飛倒地，當場沒了呼吸心跳，命危送醫搶救。詳細事故原因，仍待釐清。

事故發生在今天（2日）清晨5時56分許，一輛銀灰色轎車沿台中市永春東一路行駛，行經文心南三路閃燈路口時，跟另名女騎士發生碰撞，她當場遭撞噴，人車倒地，沒了呼吸心跳，緊急送醫搶救。

女騎士遭撞後，她丈夫接獲通知趕到事故現場，他受訪時透露，妻子正要去上班，這是他每天通勤路線，更強調，平時騎車並不快，未料，卻遇上嚴重車禍。

據悉，事故當時，路口為閃燈號誌時段，文心南三路方向為閃紅燈、永春東一路為閃黃燈，疑似雙方都未減速釀禍，詳細事故原因待查。

