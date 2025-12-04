快訊／「她」搞出鯛魚排烏龍？女助理找到了 警赴住家帶人

誤檢台灣鯛，高市衛生局致歉說明。（圖／中央社提供）





高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，今（4）日緊急召開記者會，90度鞠躬道歉，證實是烏龍一場。衛生局指出，負責檢驗的是一名已離職的29歲陳姓女助理，一度聯繫不上人，出動警方幫忙協尋。警方深夜找到陳女，已前往住家帶人。

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，面對供應商喊冤「沒有驗出藥物」，昨（3）日還大動作強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體。但今日傍晚就認了，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使最終檢驗計算結果錯誤，正確結果為「未檢出」。

廣告 廣告

副局長潘炤穎還原抽驗過程，衛生局於10月27、28日進行前置作業，並於10月29日至11月4日進行檢驗，操作人員為研究助理29歲陳女，她是衛生局約聘人員，也是經由認證、受訓的合格檢驗人員，年資約1年半，後因考上高普考，於11月4日離職。今日政風室試圖聯繫陳女未果，請警方介入協尋。

警方於晚間找到陳女，並前往陳女住家要將她帶回釐清。衛生局表示，全案已移送司法調查，要了解究竟是故意還過失，應負之責絕不迴避。

更多東森新聞報導

郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

上線逾56萬人開通暫時延遲 LINE Pay Money道歉了

今晚快儲水！7縣市12/4大停水 最多停9小時

