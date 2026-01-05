快訊／好市多宣布「調整年費」！4/1生效「這卡大漲600元」最多

生活中心／記者李育道報導

美式賣場Costco好市多宣布自2026年4月1日起調整台灣會員年費（圖／記者李育道攝影）

美式賣場Costco好市多宣布自2026年4月1日起調整台灣會員年費，金星主卡與商業主卡年費統一調升至NT$1,500，漲幅介於NT$150至NT$600之間，其中商業副卡調幅最大、年費一次增加NT$600；公告並提醒，凡到期月份為2026年4月（含4月）之後的會員續約，將改採新費率計算。

好市多宣布調漲台灣會員年費，將自2026年4月1日起生效。本次調整涵蓋一般金星會員與商業會員，其中金星主卡由原本的年費NT$1,350調整為NT$1,500，漲幅NT$150，約增加11%；商業主卡則由NT$1,150調整至NT$1,500，漲幅達NT$350，約增加30%；商業副卡調整幅度最大，從原本NT$900一次調漲至NT$1,500，年費增加NT$600，漲幅約67%，為此次最大調整金額。

商業副卡調整幅度最大，從原本NT$900一次調漲至NT$1,500，年費增加NT$600，漲幅約67%，為此次最大調整金額。（圖／好市多會員提供）

好市多表示，始終以合理價格提供高品質商品與服務，而年費調整主要是為了持續優化營運與會員體驗。由於好市多在台灣擁有高度黏著的會員族群，涵蓋大量家庭客與大量商業採購，會員費上調消息恐將引發討論與關注。

依公告內容，凡會員到期月份為2026年4月（含4月）之後者，無論何時續約，均將改以新會員年費計算；唯獨2026年4月到期的會員，若提前於2026年3月續約，仍可適用舊年費標準；而已過期會員若於2026年4月（含4月）之後辦理續約，亦同樣以新年費計算。若需要，我可以再幫你壓縮成「短版快訊」或補強台灣會員規模、聯名卡與市場影響等背景段落。

好市多調漲年費。（圖／好市多會員提供）

對此，好市多表示Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

台灣好市多上一次調整會費為 2016 年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

