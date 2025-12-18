快訊／好市多賣哈雷重機！網急問「騎膩可退貨嗎？」官方回應了

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多無所不賣，近來門市也展售哈雷重機（Harley-Davidson）Sportster S 及 Nightster 975S車款，讓消費者相當驚喜，但也有人好奇：「這類產品能退貨嗎？」對此，好市多則回應，汽車、機車、遊艇等這類客製化產品無法退貨。

好市多商品多元，除日用品、生鮮外，也會推出話題性十足的高單價商品，即便採會員收費制，仍深受消費者喜愛，全台好市多近期上架哈雷重機Sportster S，原價92.9萬元起，好市多專案價下殺至76.9萬元起，等同約8.3折，折扣幅度約17%，同時再送Costco實體賣場商品抵用券5000元，以及市價7990元的行車記錄器或免費大型重型機車考照課程二選一。

不過，車迷最好奇的還是同個問題，「重機可以像其他商品一樣退貨嗎？」、「好市多會無條件退車嗎？」。對此，好市多今回應，汽車、機車、遊艇等這類客製化產品無法退貨。

好市多表示，對於無法退貨的產品，該公司無法正式表列。針對這類客製化產品，提醒會員購買前，可詳細詢問銷售人員，確保是否購買。

