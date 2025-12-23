快訊／好消息！北捷案最後1名加護病房患者病情好轉！轉一般病房

記者簡浩正／台北報導

台北捷運隨機傷人事件，目前仍有5人留院觀察。（示意圖／資料照）

北捷連續攻擊造成4死11傷，事發進入第5天。衛福部今（23）日下午公布最新傷者治療情形，目前仍有5人留院觀察，好消息是，原本仍在加護病房的1名患者，病情明顯好轉，已順利轉入一般病房，所有住院傷者目前均已脫離生命危險。

衛福部今日傍晚發出聲明，提供北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形更新統計參考：

根據衛福部統計截至12月23日上午10點50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市11間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，均在一般病房治療中。

廣告 廣告

據悉，目前住院5人中，分別收治於台大醫院、北市聯醫中興院區與和平婦幼院區，以及三軍總醫院與三總松山分院，醫療團隊將持續提供必要照護。

更多三立新聞網報導

現省1500元！為期1個月「免費打流腦疫苗」3000劑打完為止

直擊／北捷案第5天！Ｍ7滿是鮮花悼余家昶 民眾泣：他的名字不會被忘記

不是中風！7旬翁頭暈常跌倒竟是「營養性」神經病變 醫一問揪出關鍵

他胯下腫痛「1個月未消」竟疝氣 醫揭6警訊：嚴重恐腸子壞死

