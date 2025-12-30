快訊／姊弟戀結局隔陰陽！台南男潑女友鹽酸 持刀自傷OHCA送醫不治

記者王紹宇、林昱孜／台南報導

姊弟戀結局隔陰陽！台南男潑女友鹽酸，持刀自傷OHCA送醫不治。（圖／記者王紹宇攝影）

姊弟戀結局1死1傷！台南一名蔡姓姓男子今（30）日上午10時許，與孫姓女友發生爭吵後，一時氣憤朝對方潑灑鹽酸，接著持刀自傷。警消接獲報案後趕抵現場，蔡男已經失去呼吸心跳，緊急送醫救治後，仍不治死亡，詳細事發原因仍有待警方進一步釐清。

上午10時19分，台南市消防局接獲東區某大樓救護案件，緊急趕抵現場發現一名男子倒臥血泊中，失去呼吸心跳，女性傷者則意識清楚，頭、頸、背及肢體遭鹽酸潑灑灼傷，雙雙被送往成大醫院進行救治。

據了解，蔡男（59歲）與女友孫女（46歲）在住處發生爭吵，蔡男一氣之下朝對方潑灑鹽酸後，持刀自傷OHCA，經送醫後仍宣告不治。相差13歲姊弟戀，以天人永隔畫下句點，詳細爭吵原因及事發經過，仍有待警方調查釐清

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

