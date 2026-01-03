快訊／委內瑞拉強人恐成階下囚 美國起訴馬杜洛毒品、槍械罪名

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普3日凌晨下令突擊委內瑞拉，美軍以空襲為掩護抓走了強人馬杜洛（Nicolás Maduro）。根據BBC的快訊，美國政府以毒品與槍械罪名起訴了馬杜洛。

委內瑞拉強人馬杜洛，於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中，遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，馬杜洛在紐約南區遭到起訴，罪名包括策畫販毒恐怖主義（Narco-Terrorism Conspiracy）、策畫走私古柯鹼（Cocaine Importation Conspiracy）、持有機關槍與毀滅性裝置（Possession of Machineguns and Destructive Devices），以及策畫利用機關槍與毀滅性裝置對付美國（Conspiracy to Possess Machineguns and Destructive Devices against the United States）。

廣告 廣告

邦迪強調:「他們將在美國土地上、美國法院內，全面承受美國司法的憤怒。」

邦迪還不忘感謝執行抓捕的美軍:「十分謝謝我們勇敢的軍隊，他們執行了這場不同尋常且極大成功的任務，抓獲了兩名國際毒品走私犯。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

習近平死亡之握！這3國領導人 1個遭判死、1個政府倒台、1個被美國抓

空襲運毒船到逮捕馬杜洛 美施壓委內瑞拉大事記

史無前例！川普突襲委內瑞拉、抓總統夫婦 官方要「存活證據」

川普政府攻擊委內瑞拉 美國干預拉美5大案一次看

