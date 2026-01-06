快訊／委內瑞拉總統府附近驚傳槍響

▲委內瑞拉首都加拉加斯，當地時間5日晚間傳出槍聲。（圖／NOWnews社群中心製圖）

[NOWnews今日新聞] 來自委內瑞拉最新消息，該國首都加拉加斯，當地時間5日晚間傳出槍聲，據悉是總統府附近進行防空射擊，街上也有持長槍的武裝人員活動，爆發激烈槍戰。

根據《法新社》引述目擊者說法，週一晚間，委內瑞拉總統府附近發生槍擊事件，有不明無人機飛越加拉加斯市中心的米拉弗洛雷斯宮，安全部隊於晚上8點左右開火還擊。

在這之前幾小時，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），剛正式宣誓就職代理總統。報導也補充1位接近委國政府的消息人士透露，局勢已得到控制。

