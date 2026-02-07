快訊／威力彩被破解？實測AI算牌！一對獎號全網沉默「結局太驚人」

財經中心／師瑞德報導

年輕人瘋用ChatGPT、Gemini算明牌，台彩總經理謝志宏在節目《白話財經》分享實測：「兩者戰績差不多，中獎純屬隨機！」雖然AI無法提高勝率，但「三星電選四倍十期」與「刮刮樂PK賽」成為新潮玩法。注意！今年BINGO BINGO加碼大縮水，僅2月27日到3月3日為期5天。（AI製圖）

生成式AI浪潮席捲全球，ChatGPT與Gemini不僅能聊天、排行程，現在更搖身一變成為彩迷的「數位軍師」。隨著科技滲透生活，彩券市場也出現有趣的消費轉變，許多民眾在下注大樂透或威力彩前，習慣先請AI「開示」幸運號碼。針對這股熱潮，台灣彩券總經理謝志宏日前受邀登上聯合開Pod節目《白話財經》，親自揭曉AI算號的真實戰績。

演算法大戰隨機機制！台彩實測：AI也沒轍

謝志宏在節目中觀察指出，年輕世代將買彩券視為一場「科技實驗」，熱衷於比較ChatGPT與Gemini誰的命中率更高。然而，經過實際測試與數據分析，雖然偶有小獎入袋，但兩款AI的表現平分秋色，並無顯著差異。

廣告 廣告

為了進一步驗證，台彩內部更曾嘗試「以理服人」，要求AI運用數學邏輯（如大小數排列、奇偶數分配、冷熱門號碼分析）來推算威力彩組合，並進行連續投注。謝志宏透露，最終結果證明「演算法無法預測隨機事件」，無論AI如何運算，都難以攻破彩券設計的隨機性機制。

買的是「儀式感」！刮刮樂變身桌遊PK賽

儘管AI無法保證中獎，但謝志宏認為，民眾將星座、命理數據餵給AI求明牌，甚至將刮刮樂拍照上傳問AI「會不會中」，這些行為雖然得到的只是AI對於票面資訊的客觀解讀（以及中獎屬機率的理性提醒），但卻賦予了彩券更多「儀式感」。這種過程延長了期待與懸疑的樂趣，讓彩券不再單純是「中或不中」的二分法，而是具備社交屬性的娛樂體驗。

除了數位玩法，實體刮刮樂也被年輕人玩出新花樣。以春節限定的「2000萬超級紅包」為例，因票面擁有多達8個遊戲區，這便成了朋友、情侶間的「競技場」。兩人各執一張進行「分區PK」，比手速、比中獎金額，輸家負責請客，讓刮刮樂瞬間變身桌遊道具。

彩迷注意！BINGO BINGO加碼活動縮減

此外，去年在網路社群爆紅的「三星電選四倍十期」口訣，今年依舊是年輕族群追捧的熱門買法。不過，鍾情BINGO BINGO賓果賓果的資深玩家得留意了，今年的加碼活動幅度大幅「瘦身」，不像往年長達20天，今年檔期僅鎖定在元宵節前後（2月27日至3月3日），加碼天數縮減至5天，想拚獎金的民眾務必把握這短暫的黃金週。

年輕人瘋用ChatGPT、Gemini算明牌，台彩總經理謝志宏在節目《白話財經》分享實測：「兩者戰績差不多，中獎純屬隨機！」雖然AI無法提高勝率，但「三星電選四倍十期」與「刮刮樂PK賽」成為新潮玩法。注意！今年BINGO BINGO加碼大縮水，僅2月27日到3月3日為期5天。（AI製圖）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

2026換新鈔免排隊！7-11、全聯ATM就能領 5大銀行據點一次看

郵輪旅遊敗興而歸？緊盯「3大」違禁品 帶下船恐被罰到哭哭

9天連假當場泡湯！觸犯1行為 春節出國直接攔下不給飛

快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額

