快訊／威力彩連18槓！元旦頭獎上看3.7億 彩迷新年「拚財富自由」

台彩今日公布派彩結果，本期威力彩頭獎再度槓龜，已是連續第18期未開出，下期將於明年（1月1日）開獎，銷售金額約介於0.95至1.05億元之間，頭獎累積金額可望上看3.7億元。（圖／資料照）

想要實現財富自由的民眾恐怕還得再等等！台彩今（29）日公布派彩結果，本期威力彩頭獎再度槓龜，已是連續第18期未開出。雖然今晚未能誕生億萬富翁，卻也讓下一期獎金持續累積，吸引力更勝以往。台彩公司預估，下期將於明年（1月1日）開獎，銷售金額約介於0.95至1.05億元之間，頭獎累積金額可望上看3.7億元。

威力彩連18槓！頭獎上看3.7億



由於下次開獎日正逢元旦假期，「新年新希望」的氛圍也讓不少彩迷提前摩拳擦掌，準備在節日當天試試手氣，期待成為新年第一位幸運得主。彩券行業者同樣看好這波「元旦商機」，預期將有不少民眾揪團集資包牌，希望把這筆高達3.7億元的頭獎，當作財神爺送上的新年大禮，一圓提前退休、環遊世界的夢想。

