快訊／威力彩連25摃飆6.9億！拚下期獨得「霸氣掃貨台積電」

財經中心／師瑞德報導

已有許多彩迷引頸期盼的威力彩頭獎，今（22）日晚間開獎結果再度輪空，苦吞連續第25期摃龜。不過，隨著連摃效應持續發酵，累積下來的獎金池也越來越驚人。台灣彩券公司預估，下週一（26日）開獎的最新一期威力彩，銷售金額約落在1.9億至2.1億元之間，屆時頭獎累積金額將一口氣上看新台幣6.9億元。

晉身台積電大股東 6.9億助你霸氣掃貨

這筆高達6.9億元的預估巨額獎金，究竟有多誘人？若以今日收盤創下天價1760元的「護國神山」台積電（2330）股價來衡量，現在買進一張台積電股票需要高達176萬元；但如果你是下期威力彩6.9億元的幸運獨得主，這筆獎金足夠讓你一口氣豪邁買進約392張台積電股票。想要晉身台積電大股東、一次把股票「買好買滿」的民眾，下週一不妨把握機會進場試試手氣。

幸運兒是你嗎？本期中獎號碼出爐

雖然頭獎尚未開出，但今晚仍有許多幸運兒中獎，趕快來對獎。第115000007期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為11、17、29、30、34、35，第二區中獎獎號為06。實際中獎獎號及派彩結果，仍以台彩公司最終公告為準。

中獎別開心到忘記領 兌獎期限與地點一次看

針對幸運中獎的民眾，台彩公司也特別提醒需留意兌獎期限與方式。威力彩的兌獎期限為開獎日次日起算3個月內，若截止日剛好遇到非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。中獎人務必在期限內進行兌領，一旦逾期將視為放棄中獎資格，獎金會全數歸入彩券盈餘，無法再領取。

在兌獎地點方面，依據中獎金額的不同而有區別。獎金在5000元（含）以下者，可直接至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎；獎金介於5001元至500萬元之間者，需前往中國信託商業銀行各營業單位兌獎；至於獎金超過500萬元以上的高額中獎者，為了保障中獎人隱私與安全，必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）進行預約，才能辦理後續兌獎事宜。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

