快訊／威力彩頭獎飆2億 11／03開獎號碼、怎麼玩一次看
財經中心／師瑞德報導
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日威力彩開獎號碼
第114000088期開獎，中獎號碼第一區為04、18、20、30、32、35。第二區為04。
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩的投注方式是「兩區號碼」的選號方式：
第一區（本區號碼）：從 01 至 38 中選出 6個號碼。
第二區（特別號碼）：從 01 至 08 中選出 1個號碼。
👉 每注費用：新台幣 100 元
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會公布：
第一區中獎號碼（6個）
第二區中獎號碼（1個特別號）
若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩的獎金總額為當期銷售金額的55%，並依照以下方式分配：
頭獎（第一區6碼 + 第二區特別號）：若無人中獎，則獎金會累積至下一期，並可無限期累積。
二獎（第一區6碼）：固定獎金NT$200萬。
三獎（第一區5碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$15萬。
四獎（第一區5碼）：固定獎金NT$2萬。
五獎（第一區4碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$4,000。
六獎（第一區4碼）：固定獎金NT$800。
七獎（第一區3碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$400。
八獎（第一區2碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$200。
普獎（第一區1碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$100。
👉 扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。
📌 注意事項
稅務扣繳：若單注中獎金額在NT$5,001元以上，需另扣繳20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
威力彩兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
威力彩的兌獎期限為開獎日次日起算3個月內。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
威力彩兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，威力彩的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
威力彩開獎星期幾？幾點後不能買？
威力彩是每週一和週四開獎，由於是晚上8:30分開獎，威力彩需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
威力彩各期開獎號碼查詢入口
威力彩各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
威力彩即時開獎直播
威力彩開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
太可怕了！退休儲蓄將短缺十年以上 全球81%高齡族陷「長命又缺錢」
地表最強老鐵！IRONMAN鐵人賽 黃晳煕、張綺文男女雙霸
鐵人經濟／越野跑X鐵人三項X潛水 台灣人必做的事情2.0版升級了
鐵人經濟／從K線圖到配速表！幣圈仔、金融圈都來玩鐵人！
其他人也在看
不用出門逛旅展、線上買券更划算！票券5折祭開跑：吃到飽/飯店32折、樂園/麥當勞買一送一
ITF國際旅展進行中，提前開跑的線上旅展、線上票券，也很值得一逛！折扣佛心不用等到那四天，就可以提前買、提前享受，星巴克、肯德基、麥當勞、吃到飽、泡湯住宿...等等，甚至按摩券通通下殺！用少少的錢享受相同服務，讓錢錢放大的神券這裡買！Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：首爾機票8折起、飯店百元破盤價、迪士尼門票3折「這天開搶」、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 7 小時前
小孟老師運勢／2星座感情「將有機會點」！處女座宜外出「多認識人」
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！11月2日星期日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座在感情上相當有機會，包括金牛座散發強大個人魅力，以及巨蟹座內心將會變得相當狂野。此外，處女座的民眾可以多加外出認識人，增添機緣。民視 ・ 1 天前
古董控雙11挖寶地圖：從懷舊家電到絕版經典，全都在Y拍等你入手！
你是不是也對老東西有種莫名著迷？雙11這波，你不一定要搶新品，可以在 Yahoo 拍賣挖出稀有的復古逸品！這篇為你整理「古董控」必逛清單，還有雙11低價入手攻略與挑選技巧，讓你用最划算的價格，把承載時光的絕版經典買回家。Yahoo好好買 ・ 10 小時前
華裔獸醫用針灸 幫動物治病
你知道嗎？針灸不只是人類的專用，也不僅限貓狗；從蛇、蜥蜴到鳥類，甚至大型馬匹，只要不是水生或節肢動物，都能從這項中醫療法...世界日報World Journal ・ 1 天前
出遊必備行李箱推薦！雙11超值優惠！全客製化行李箱不怕撞、胖胖箱下殺4折、28吋上掀式免3千5...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 2 個月前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財神庇佑 有望抱走大獎
威力彩明（3）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人這段期間福氣臨身，不僅工作上有不錯的發展，偏財運也相當旺，有機會抱走大獎，從此不再為金錢煩惱。中天新聞網 ・ 1 天前
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡
地方中心／綜合報導桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。員警：「等下下車頭小心。」警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。原文出處：玩法簡單吸年長者聚賭 桃園警破推筒子賭場 19名賭客一網打盡 更多民視新聞報導獨家／國防大學高官兒軍校內賭博欠一屁股債 僅罰「出公差」師生全炸鍋北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收民視影音 ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 9 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 2 小時前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 3 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前