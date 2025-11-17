快訊／威力彩頭獎飆2億 11／17開獎號碼、怎麼玩一次看
財經中心／師瑞德報導
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日威力彩開獎號碼
第114000092期開獎，中獎號碼第一區為17、18、19、28、34、36。第二區為06。
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩的投注方式是「兩區號碼」的選號方式：
第一區（本區號碼）：從 01 至 38 中選出 6個號碼。
第二區（特別號碼）：從 01 至 08 中選出 1個號碼。
👉 每注費用：新台幣 100 元
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會公布：
第一區中獎號碼（6個）
第二區中獎號碼（1個特別號）
若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩的獎金總額為當期銷售金額的55%，並依照以下方式分配：
頭獎（第一區6碼 + 第二區特別號）：若無人中獎，則獎金會累積至下一期，並可無限期累積。
二獎（第一區6碼）：固定獎金NT$200萬。
三獎（第一區5碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$15萬。
四獎（第一區5碼）：固定獎金NT$2萬。
五獎（第一區4碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$4,000。
六獎（第一區4碼）：固定獎金NT$800。
七獎（第一區3碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$400。
八獎（第一區2碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$200。
普獎（第一區1碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$100。
👉 扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。
📌 注意事項
稅務扣繳：若單注中獎金額在NT$5,001元以上，需另扣繳20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
威力彩兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
威力彩的兌獎期限為開獎日次日起算3個月內。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
威力彩兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，威力彩的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
威力彩開獎星期幾？幾點後不能買？
威力彩是每週一和週四開獎，由於是晚上8:30分開獎，威力彩需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
威力彩各期開獎號碼查詢入口
威力彩各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
威力彩即時開獎直播
威力彩開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
