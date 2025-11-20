快訊／威力彩頭獎飆2億 11／20開獎號碼、怎麼玩一次看
財經中心／師瑞德報導
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日威力彩開獎號碼
第114000093期開獎，中獎號碼第一區為03、08、17、20、31、35。第二區為07。
威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
威力彩的投注方式是「兩區號碼」的選號方式：
第一區（本區號碼）：從 01 至 38 中選出 6個號碼。
第二區（特別號碼）：從 01 至 08 中選出 1個號碼。
👉 每注費用：新台幣 100 元
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時會公布：
第一區中獎號碼（6個）
第二區中獎號碼（1個特別號）
若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩獎金有多少？如何分配？
威力彩的獎金總額為當期銷售金額的55%，並依照以下方式分配：
頭獎（第一區6碼 + 第二區特別號）：若無人中獎，則獎金會累積至下一期，並可無限期累積。
二獎（第一區6碼）：固定獎金NT$200萬。
三獎（第一區5碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$15萬。
四獎（第一區5碼）：固定獎金NT$2萬。
五獎（第一區4碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$4,000。
六獎（第一區4碼）：固定獎金NT$800。
七獎（第一區3碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$400。
八獎（第一區2碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$200。
普獎（第一區1碼 + 第二區特別號）：固定獎金NT$100。
👉 扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。
📌 注意事項
稅務扣繳：若單注中獎金額在NT$5,001元以上，需另扣繳20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
威力彩兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
威力彩的兌獎期限為開獎日次日起算3個月內。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
威力彩兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，威力彩的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
威力彩開獎星期幾？幾點後不能買？
威力彩是每週一和週四開獎，由於是晚上8:30分開獎，威力彩需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
威力彩各期開獎號碼查詢入口
威力彩各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
威力彩即時開獎直播
威力彩開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
搭機恐嚇空服員！機上滋擾又搬官威 關務署：黃姓課員二大過免職
惡修掏空4165億！行政院拍板財劃法修法 補中央財源黑洞
世紀施壓！川普提醒黃仁勳與台灣 該實踐軍令狀了！
比找飆股更難的問題？《收盤吃什麼》？ 凱基證券教你賺大錢吃大餐
其他人也在看
今彩539頭獎開2注！2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透槓龜
台彩今（18）日開出今彩539獎號14、24、31、36、37，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別從台南市南區鹽埕里新興路447號1樓「興旺彩券行」與新北市八里區中山路2段177號「八台視新聞網 ・ 1 天前
直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。Yahoo好好買 ・ 11 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財星高照 有望一夜致富
威力彩今（20）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫，甚至可能一夜致富。中天新聞網 ・ 6 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件明天開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 3 小時前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 6 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 11 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 9 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 9 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前