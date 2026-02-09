快訊／威力彩飆11億！大數據揭熱門號「14、17、05」 今晚靠這組賺鉅富

財經中心／師瑞德報導

威力彩頭獎連續 29 期未開出，累積獎金上看驚人天價，全台彩迷熱血沸騰，不少人集資包牌，勢要將這筆改變人生的鉅款抱回家！今晚（9日）即將開獎，究竟要選哪些號碼才能受到財神爺眷顧？透過大數據分析近三年（113-115年）的冷熱門球號，我們發現了一組驚人的「財富密碼」。

第一區：「14」號王者歸來 「17」號緊追在後

根據台彩公布的歷年統計數據，第一區的選號策略出現了明顯的「強者恆強」趨勢：

絕對王者「14」號：

回顧113 年，「14」號便以開出24次的成績奪下年度冠軍；雖然在 114年稍作休息，由「20」號以27次稱霸，但到了今年115 年，「14」號再度展現王者氣勢，開春以來已開出4次，與「17」號並列目前的年度榜首。彩迷若想沾沾喜氣，「14」絕對是不可忽視的首選。

超級黏踢踢「17」號：

「17」號的表現同樣令人嘖嘖稱奇。它在113 年高居第三名（開出23 次），今年115 年截至目前為止，也已經開出4次，與「14」號並駕齊驅。這顯示「14」與「17」這對「兄弟號」近期手氣正旺。

昔日霸主「20」號去哪了？

值得注意的是，114年的年度冠軍「20」號（單年開出27次），進入115年後似乎進入「休眠期」，目前尚未擠進熱門榜單。對於喜歡操作「冷門反彈」或「大熱倒灶」逆向思考的彩迷來說，「20」號或許是一匹潛在的黑馬。

第二區：「05」號重返榮耀 鎖定關鍵一碼

威力彩要中頭獎，第二區的 1/8 機率至關重要。數據顯示，第二區的風向也吹回了113年的老路：

「05」號強勢回歸：

「05」 號曾是113年第二區的冠軍（開出16次）。雖然在114年被「02」號（開出22次）搶盡鋒頭，但進入115年，「05」號立刻重回寶座，目前已開出4次，遙遙領先其他號碼。

避開冷門地雷？

從今年（115年）最新數據來看，第二區的「02、06、08」目前開出次數仍掛蛋（0次）。除非您篤信「物極必反」，否則順勢而為，選擇手感發燙的「05」或表現穩定的「03」（今年已開2次），似乎是較為穩健的策略。

專家建議！順勢操作為主 小額包牌為輔

彩券行業者分析，威力彩連槓29期，高額獎金容易吸引平時不玩彩券的民眾進場。若不知如何下手，不妨參考近期的「強勢號碼」：第一區鎖定「14、17、07」，第二區單押「05」，組合成一組「強運大餐」。

當然，數據僅供參考，運氣才是王道。今晚威力彩開獎，或許下一個億萬富翁就是你！

