快訊／媽媽是護理長！SHINee成員Key認了「非法醫療」 首發文道歉退出2節目

SHINee成員Key認了的確接受「注射阿姨」到府診療，但他也強調直到爭議爆發才知道對方沒有醫療執照。翻攝IG@bumkeyk

韓國知名諧星朴娜勑（박나래）非法醫療爭議持續延燒，與她一同參演《我獨自生活》的SHINee成員Key，被發現認識「注射阿姨」（李某），沉默超過1週的Key今（17日）親自透過IG發聲，並宣布退出tvN《驚人的星期六》、MBC《我獨自生活》兩個固定參演的綜藝節目。

Key今在IG以黑畫面的配圖，首度對於近日的爭議發聲，他表示，「近來因與我相關的各種事情，讓許多人感到擔憂與困擾，對此我由衷致上歉意。我本人對於近期才得知的事實，也感到相當混亂與不知所措，未能更快整理立場、並儘早說明接下來的應對方式，對此同樣感到抱歉。」

Key接著說道：「我曾自認能與這類事情保持距離，但正是這樣的想法，反而讓我未能更理性、周全地審視周遭一切，對於一直信任並支持我的許多人，感到萬分抱歉與羞愧。」並補充道，「針對這次事件，我將誠實、盡責地完成自己能做到的一切，也會再次給自己一段時間，好好反省並檢視周遭。再次向大家致上最誠摯的歉意。」

據了解，Key與這名「注射阿姨」認識超過10年，不僅曾在對方任職的醫院接受診療，也多次在自己住處接受診療。此舉已違反相關法規。此外，由於Key的母親是退休的護理長，更被外界視為難以理解的不合常理行為。

Key曾在《我獨自生活》造訪媽媽任職的大學醫院，見證媽媽從任職36年的醫院光榮退休。翻攝MBC

而Key所屬公司SM娛樂今也透過官方新聞稿表示，「由於海外巡演行程及相關活動需與多方人士進行溝通，未能即時對外說明，對此深表歉意。」

並補充道，「Key是在友人推薦下，前往李某任職、位於首爾江南區的醫院就診，當時即認知對方為醫師。此後也持續在該醫院接受診療，近期因不易前往醫院的情況下，曾數度在家中接受診療。由於始終將李某視為醫師，且對方也未曾特別說明，因此未能意識到在家中接受診療可能涉及問題。」更透露Key也是直到李某爆出爭議，才知道她並未擁有相關醫療執照。

Key聲明全文

沉默好幾天的Key終於發文。翻攝IG@bumkeyk

大家好，我是Key。

近來因與我相關的各種事情，讓許多人感到擔憂與困擾，對此我由衷致上歉意。

我本人對於近期才得知的事實，也感到相當混亂、不知所措，未能及時整理立場、儘早說明接下來的應對方式，對此也深感抱歉。

我曾自認能與這類事情保持距離，但正是這樣的想法，反而讓我未能更正確地審視周遭一切，對於一直信任並支持我的許多人，感到萬分抱歉與羞愧。

針對這次事件，我將誠實、盡責地完成自己能做到的一切，也會再次給自己一段時間，好好反省並檢視周遭。

再次向大家致上最誠摯的歉意。



