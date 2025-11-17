快訊／存放大馬醫院25天！謝侑芯遺體今火化 骨灰將運回國
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
台31歲女網紅「護理系女神」謝侑芯於今年10月猝逝馬來西亞飯店，其中更牽扯馬來西亞歌手黃明志涉嫌毒品、謀殺罪相關，但就在本月12日，大馬警方指目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，並在隔天扣押期屆滿將黃明志釋放。而謝侑芯遺體已存放在醫院長達25天，金馬警區主任沙扎裡助理總監於今（16）日稍早受訪時證實，謝侑芯遺體已獲准批領，將在今日進行火化，以便將骨灰運送回台灣老家。
金馬警區主任沙扎裡助理總監早上受訪時證實，謝侑芯遺體已在今日早上被吉隆坡中央醫院領出；此外，其家屬代表律師陳俊達和數名殯葬人員也在早上8時30分左右抵達中央醫院太平間，辦理領屍手續。
律師陳俊達向媒體表示，謝侑芯遺體領出後，已在沙亞南淨樂園火化館進行火化，骨灰將盡快返回台灣，讓她落葉歸根。
更多FTNN新聞網報導
擅改檳城壁畫「加貓熊」？中國女遊客挨轟不尊重文化 真相曝光全網傻眼
誤將親戚當獵物開槍射殺！肉販攜3男跨州棄屍 遭警方逮捕起訴
14歲男生持刀闖女廁刺殺學姊 疑因告白遭拒
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
快訊／謝侑芯遺體滯留25天終領出！ 今火化骨灰將運回台灣
根據大馬媒體《星洲網》報導，金馬警區主任沙扎裡助理總監受訪時證實，謝侑芯的遺體已於今日上午在吉隆坡中央醫院被領出。據悉，家屬代表律師陳俊達和數名殯葬業人員，上午8時30分抵達吉隆坡中央醫院太平間，處理相關手續。陳俊達向媒體說明，謝侑芯遺體領出後，被送往沙亞南...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯命喪吉隆坡終於要「回家」 美容師還她美麗容顏後完成火化
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡發生的命案，目前他暫時獲得大馬警方口頭保釋，但警方也表示，等待謝侑芯解剖報告出來，若有新的發現，還是會再次提押黃明志。而在相關驗屍程序完成後，今（16日）傳出謝侑芯家屬代表終於可以領回遺體並進行火化，家屬還聘請兩位遺體美容師幫她整理最後容顏，在火化之後，謝自由時報 ・ 1 天前
快訊／黃明志交保後 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台
網紅「護理女神」謝侑芯上個月22日在馬來西亞一家高級酒店房間的浴缸猝死，至今警方還在調查死因，創作歌手黃明志捲入該命案中，目前他暫時獲得交保至26日。根據大馬媒體報導，警方獲准謝侑芯的遺體今（16）日領出，有位代表家屬的男子協助進行火化儀式，接下來將會把她的骨灰運送回台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
滯留太平間25天 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台灣
（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，遺體被送往吉隆坡中央醫院太平間剖驗。大馬媒體報導，謝侑芯遺體在醫院滯留25天後，今天獲准領出並進行火化儀式，骨灰將送回台灣。中央社 ・ 22 小時前
黃明志獲釋哀悼謝侑芯！喊話「拍OF不代表不正經」 雪碧發聲：最後的體面
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，在歷經馬來西亞警方二度扣押9天後，因尚未有證據顯示死因與他有關，13日已在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「護理女神」謝侑芯大馬殞命 遺體今領出火化「解剖報告未出爐」
網路上擁有50萬粉絲的台灣網紅「護理女神」謝侑芯，10月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一處高級豪華酒店房間浴缸身亡，更牽扯出大馬歌手黃明志也在房內，甚至搜出毒品等違禁品。黃明志遭調查收押，但日前遭暫時獲得交保至11月26日。至於死亡已經將近一個月的謝侑芯，今天（11／16）傳出遺體已由家屬領回，並且迅速火化，骨灰將運回台灣。太報 ・ 22 小時前
謝侑芯火化日黃明志做「一舉動」！網怒轟：脫不了關係
娛樂中心／張予柔報導馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但警方暫無證據顯示黃明志涉及此案，因此在警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，直至謝侑芯的屍檢報告出爐。經當地檢調程序後，遺體於16日完成火化，但家屬因無法親赴大馬，只能透過視訊送女兒最後一程。與她生前最後接觸、被調查的黃明志，火化當天下午突然在社群平台「做1事」，引發網路熱烈議論。民視 ・ 2 小時前
黃明志獲釋「一句話」遭撻伐 謝侑芯閨密嗆：良心譴責會跟你一輩子
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因「沒有明確證據」被釋放，經過1天的沉澱，黃明志在社群發聲，坦言第一次看著一個人在面前離世，已經盡全力搶救了，也呼籲不要網暴往生者台視新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯遺體火化！黃明志社群「1舉動」網狂刷問號洗版
謝侑芯遺體火化！黃明志社群「1舉動」網狂刷問號洗版EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
謝侑芯火化場面哀戚 沒放遺照祭品出現一「台灣味」
台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店猝死，事後爆出馬來西亞歌手黃明志因人在現場，遭警方拘留調查，前兩天已獲得口頭保釋，因為警方現階段查不到他涉及命案的直接相關證據，而謝侑芯遺體解剖調查程序也完成，今（16日）上午10點半左右已完成火化，場面哀戚。自由時報 ・ 23 小時前
謝侑芯遺體今火化！馬國警證實已批准領出
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，全案以謀殺案調查中。而謝侑芯遺體已存放在醫院25天，期間還有人冒充家屬認領，引發怒批。而今（16）日，金馬警區主任沙扎裡助理總監終於...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
謝侑芯火化…父母「視訊痛哭送別」全場鼻酸！骨灰將運回台灣
娛樂中心／周希雯報導31歲「台灣護理女神」謝侑芯上個月到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志人在現場，被搜出毒品也有陽性反應；不過警方現階段暫未找到涉案的證據，黃明志13日口頭保釋外出，若有新進展將再次提押黃明志。隨著解剖調查程序完成，謝侑芯遺體今（16日）已完成火化，骨灰也將由家屬帶回台灣，祂也在時隔1個月後，終於能回到家鄉安眠。民視 ・ 21 小時前
謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開
擁有50萬粉絲的台灣網紅謝侑芯，因為上個月22日於馬來西亞猝逝，在歷經25天調查後，馬來西亞同意遺體發還家屬，家屬也安排今天（11／16）領出遺體後，也安排火化。根據報導，謝侑芯父母並未前往馬來西亞，今天透過視訊目送愛女謝侑芯最後一程，情緒幾度潰堤，畫面令人鼻酸，至今仍無法接受女兒離開的事實。太報 ・ 19 小時前
謝侑芯要回台灣了...遺體大馬火化「家屬視訊告別」情緒難平復
台灣網紅謝侑芯遺體已於16日上午10點半在馬來西亞正式火化，距離她在吉隆坡飯店身亡已近1個月。當天上午8點半左右，家屬代表律師與殯葬業者抵達醫院領回遺體，化妝師也前往為謝侑芯整理儀容。據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯的父母情緒至今難以平復，透過視訊與女兒告別。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」
（記者蔡函錚／綜合報導）網紅謝侑芯10月在馬來西亞猝逝，遺體因多項程序卡關，被存放在醫院長達25天。馬國金馬警 […]引新聞 ・ 1 天前
《金融股》台產 均線多頭排列
【時報-台北電】台產（2832）自行結算前十月累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。前十月累計簽單保費收入為80.74億元，較去年同期成長7.91％，累計營收淨額為60.81億元，累計稅後純益10.49億元，累計加權每股稅後純益（EPS）為3.17元。 台產14日股價下跌0.4元，收在50.1元，跌幅0.79％，三大法人本周合計買超674張，外資買超724張、投信賣超2張、自營商賣超48張。技術線型觀察，台產目前股價站上所有均線，呈現明顯多頭格局。(新聞來源 : 工商時報一鄭妤安)時報資訊 ・ 20 小時前
網紅館長遭資深員工控性騷 她問：律師到底收他多少錢？
成吉思汗健身創辦人「館長」陳之漢，身兼網紅、YouTuber、健身房老闆等多重身分，近日3名資深員控指控他有性騷擾與多項不當行為，昨（15）晚館長開直播強力否認所有指控，更表示政治風嗆對他做生意造成衝擊，感嘆自己「講義氣講到吃虧」。對此，網紅巴毛律師今（16）發問：他（館長）的律師到底收他多少錢？自由時報 ・ 18 小時前
愛雅挺6月孕肚出國放鬆 日睡5小時連逛5天街展現驚人體力
目前愛雅體重較孕前高峰已增加10公斤，但她會特別控制飲食。產檢時醫生稱讚她的兒子「頭好壯壯」，雙腿非常修長，發育優於多數寶寶。愛雅也為兒子取了乳名「跳跳」，期許孩子活潑有活力，健康成長最重要。此趟首爾行最令人驚訝的是，愛雅展現極佳體力，她笑稱原本以為需要調...CTWANT ・ 1 天前
黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子
社會中心／綜合報導大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因為沒有明確證據被釋放，經過一天沉澱，黃明志獲釋後首度發文，說第一次看一個人在面前離世，強調已經盡全力搶救，也呼籲不要往暴往生者。但"職業不分貴賤"這句話引發網友批評，謝侑芯也罵"越描越黑"後，他悄悄改了發文！大馬歌手黃明志，在律師的陪同下離開警局，捲入台灣網紅謝侑芯命案的黃明志，遭二度延扣，因為沒有新證據顯示黃明志涉案，13號下午3點多在警方擔保下獲釋，重新獲得短暫自由，隔天首度發文！黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）這是經歷最長的一次拘留，談到全國總警長特遣的特別行動小組，用不同的方式錄口供，也用各種科技手段調查非常專業。黃明志說，第一次看著一個人在他面前離世，很難過、很無助也很震驚，他盡全力搶救但無力回天，這個畫面會永遠留在他的腦海中。但被眼尖網友抓包，偷改貼文內容！黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）原本最後一句話寫下，不要再網暴往生者了，職業不分貴賤，引來網友砲轟。黃明志似乎意識到講錯話，馬上修改文章，改成"希望大家不要再戴著有色眼鏡看待別人職業，拍攝大尺度作品，不代表謝侑芯就是不正經的人"，還是抵不住怒火！針對修改貼文，謝侑芯閨密最強奶媽開嗆，會"越描越黑"，曬出與黃明志的對話內容，說良心譴責會跟你一輩子；但好友雪碧說，黃明志這最後一句話，是給侑芯最後的體面。大馬媒體指出，黃明志爸爸強調，不會再對兒子的事情，接受媒體訪問。現在檢方認定證據不足，但等謝侑芯的屍檢報告出爐後，真相恐怕就會逐漸清晰。原文出處：黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子 更多民視新聞報導館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅走私蒜頭4.6噸闖金門 6台籍私梟遭訴最新／九份老街遊覽車燒起來了！黑煙直竄駭人畫面曝光民視影音 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前