快訊／存放大馬醫院25天！謝侑芯遺體今火化 骨灰將運回國

社會中心／綜合報導大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因為沒有明確證據被釋放，經過一天沉澱，黃明志獲釋後首度發文，說第一次看一個人在面前離世，強調已經盡全力搶救，也呼籲不要往暴往生者。但"職業不分貴賤"這句話引發網友批評，謝侑芯也罵"越描越黑"後，他悄悄改了發文！大馬歌手黃明志，在律師的陪同下離開警局，捲入台灣網紅謝侑芯命案的黃明志，遭二度延扣，因為沒有新證據顯示黃明志涉案，13號下午3點多在警方擔保下獲釋，重新獲得短暫自由，隔天首度發文！黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）這是經歷最長的一次拘留，談到全國總警長特遣的特別行動小組，用不同的方式錄口供，也用各種科技手段調查非常專業。黃明志說，第一次看著一個人在他面前離世，很難過、很無助也很震驚，他盡全力搶救但無力回天，這個畫面會永遠留在他的腦海中。但被眼尖網友抓包，偷改貼文內容！黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子。（圖／民視新聞）原本最後一句話寫下，不要再網暴往生者了，職業不分貴賤，引來網友砲轟。黃明志似乎意識到講錯話，馬上修改文章，改成"希望大家不要再戴著有色眼鏡看待別人職業，拍攝大尺度作品，不代表謝侑芯就是不正經的人"，還是抵不住怒火！針對修改貼文，謝侑芯閨密最強奶媽開嗆，會"越描越黑"，曬出與黃明志的對話內容，說良心譴責會跟你一輩子；但好友雪碧說，黃明志這最後一句話，是給侑芯最後的體面。大馬媒體指出，黃明志爸爸強調，不會再對兒子的事情，接受媒體訪問。現在檢方認定證據不足，但等謝侑芯的屍檢報告出爐後，真相恐怕就會逐漸清晰。原文出處：黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子 更多民視新聞報導館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅走私蒜頭4.6噸闖金門 6台籍私梟遭訴最新／九份老街遊覽車燒起來了！黑煙直竄駭人畫面曝光

民視影音 ・ 1 天前