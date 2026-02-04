快訊／孝子遭鄰居1刀刺胸倒血泊亡 母淚求重判...惡男判處13年6月

記者潘靚緯／台中報導

周姓男子一刀砍死陳姓鄰居，國民法庭依殺人罪判處13年6個月。（圖／翻攝畫面）

台中市龍井區去年3月20日，發生一名周姓男子持刀刺殺46歲陳姓鄰居，陳男胸口被刀刺傷，深度達15公分，忍痛掙扎走回家求救時，因大量失血倒臥在路邊，被陳男母親發現後送醫宣告不治。陳母出庭時痛哭，怒罵周男很惡質「一刀就把他刺死，連一句道歉也沒有」，祈求法官「判重一點」。周男主張，只是想要嚇唬、趕走住處外叫囂的陳男，並非故意殺害，應以傷害致死論罪，國民法庭經審理，今(4)日下午仍依殺人罪判處13年6個月。

周姓男子持砍柴刀刺死陳男，主張自己只是想嚇唬陳男，並非故意殺人，但國民法官不採信。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，周姓男子與死者陳男是多年朋友，兩人疑因感情糾紛有嫌隙，去年3月20日晚間6時許，周男前往陳姓友人住家聊天，由於友人住處正好在陳男家附近，晚間7時許，陳男酒後發現周男行蹤，在屋外叫囂大鬧14分鐘，周男一氣之下從友人櫥櫃拿了一把30公分長的砍柴刀，衝出門外推倒陳男，並朝對方左胸猛刺一刀，又踹了陳男好幾腳，怒斥對方很吵，隨後轉身進屋。

陳男被刺傷後，掙扎起身，搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，徒步一段路後，因失血過多不支倒地，陳男母親發現後，趕緊將他送醫，經急救仍因傷重不治。

陳男母親出庭時痛哭控訴，當天晚上還有看到兒子，沒多久看到有人渾身是血躺在路邊，走近一看才發現竟是自己兒子，傷痛欲絕，強調兒子很孝順，晚上還會幫她蓋被子，因周男的兇殘行徑，兒子再也沒辦法孝順她了，希望法官能「判重一點」。



