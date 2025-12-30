快訊／孫正義曾含淚賣掉輝達股票 終於成功對OpenAI注資400億美元

2025年2月3日，OpenAI執行長阿特曼（右）在東京與軟銀會長兼社長孫正義對談。美聯社



日本投資大亨、軟體銀行社長孫正義，前陣子表示他是「含淚出清」人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）的股票，因為要籌錢完成對其他AI項目的投資。如今傳出他已成功對OpenAI注資400億美元。

美國CNBC電視台週二（30日）報導，知情人士表示，孫正義已經達成承諾，籌出400億美元（約1.25兆台幣）注資創造ChatGPT的AI開發巨頭OpenAI。

軟體銀行是在今年3月與OpenAI敲定協議，提供融資400億美元，軟銀則將取得OpenAI逾10%股權。軟銀先前已經透過銀行聯貸的方式向OpenAI提供100億美元，自行又拿出80億美元投資。而知情人士表示，軟銀已經在上週撥付最後一筆的220億到225億美元，完成與OpenAI的協議。

廣告 廣告

OpenAI與其他AI巨頭目前正在進行激烈的「算力」軍備競賽，耗費巨資大幅擴充伺服器雲端中心。還沒有營利能力、股票也沒上市的OpenAI，是否能夠持續取得融資，成為市場關注AI熱潮是否放緩甚至「泡沫化」的重點，軟銀達成注資協議此一消息，可能對市場有一定的信心提振作用。

美國股市週三開盤在平盤上下游走，道瓊工業指數下跌28點或0.06%，標準普爾500指數下跌0.02%，那斯達克綜合指數上漲0.02%。

更多太報報導

AI記憶體需求爆量 這家日本公司成為全球飆股冠軍

AI基建在2026預期仍有爆發性成長 但有這三個「限制器」

加大AI競爭力 Meta收購中國血統AI代理平台Manus