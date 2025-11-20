快訊》孫正華遭傳苗華斌簽字離婚！本人親發聲：荒謬至極

孫正華親自對離婚一事做出回應。(粘耿豪攝)

名模孫正華19日突然遭到媒體爆出，與「神通集團」少東老公苗華斌簽字離婚，恢復自由身，而且早在兩年前就結束婚姻關係。對此，孫正華本人終於親自回應了。

據了解，孫正華遭媒體爆料，已於兩年前和苗華斌悄悄簽字離婚。有投資圈人士指出，離婚後的孫正華至少獲得2億元的贍養費，再加上近來動作頻頻，積極地與他人合作成立公司，且和文策院申請合作。不免讓外界質疑為何要撇開夫家「神通集團」資源，通通自己作主？推測孫正華已恢復單身，不必綁手綁腳，也不用再受到夫家的限制。

對此，孫正華已於20日晚間發聲回應，並詳細描述一生輝煌經歷與背景，包含電視台任職、2010年訪問過近千位國際品牌CEO與設計總監，以及2017年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會，為台灣品牌爭取近5億預算等等。孫正華強調自己沒有經濟拮据，並對外界「女性工作等於離婚」的說法，痛批是「荒謬至極」。

孫正華全文：

輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010 年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌 CEO 與設計總監，2017 年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算(後續由紡拓會與 VOGUE 得標執行)，2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。韓國的文 化産業振興院 2009 創立至 2025 成果豐碩。伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。

我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極 !

