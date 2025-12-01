快訊／孫生宣布分手！掰了交往2年女友 女方揭情變關鍵

孫生宣布分手交往2年女友多芬。（圖／翻攝自孫生IG）





網紅孫生（ 孫羿泩）日前大方認愛 「G奶女神」諶多芬，事後捲入性騷風波，多芬仍不離不棄陪伴在身旁，上個月中多芬突在社群平台連發6篇文章，內容中提及 「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等字眼，疑似感情生變，對此，孫生今（1）日正式於社群平台宣布分手。

孫生曬出多張兩人合照寫下： 「 我們分手了。我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」他同時也感謝女友多芬陪伴他經歷了許多酸甜苦辣，「每段愛情我都學到很多，也變得越來越好」。

廣告 廣告

孫生宣布與多芬正式分手。（圖／翻攝自孫生IG）

孫生宣布與多芬正式分手。（圖／翻攝自孫生IG）

而多芬也親自回應，坦言在這段時間，雙方都曾努力過，但最後仍無法並肩同行，「感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。」多芬坦言，自己一直以為只要願意陪伴、理解，在對方情緒不穩定時成為他的力量，就能夠一起度過難關，無奈現實卻不允許。

多芬提到，「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題。很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。」如今感情正式劃下句點，她也祝福孫生未來能找到真正平靜、健康的自己，更向對方喊話：「請你要好好照顧自己」。



【更多東森娛樂報導】

●孫生女友喊「無止盡欺騙」連發6文再嘆綠茶那麼多

●反骨解散後首開口！孫生宣布打造「不會A錢」新團隊

●不是誰都要！SWAG力邀粿粿加入 網提孫生被婉拒

