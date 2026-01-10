快訊／學姐黃瀞瑩生了！一家三口合照：寶貝，歡迎你來到地球

政治中心／黃韻璇報導

台北市議員「學姐」黃瀞瑩2024年跟交往多年的記者男友結婚，去年8月她在臉書宣布懷孕消息，表示經歷數月輔助生殖「終於出現那奇蹟般的兩條線」，讓她跟丈夫感受到生命的喜悅，也有了家的模樣。今（10）日一早黃瀞瑩公布自己平安生產的消息，表示「寶貝，歡迎你來到地球」。

黃瀞瑩10日一早在臉書公布自己平安生產的消息，表示「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」

廣告 廣告

學姐黃瀞瑩生了。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

去年8月，黃瀞瑩在粉專貼出超音波照分享懷孕消息，當時她寫道：「回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。謝謝我的孩子，因為有你，我們有了家的模樣」。

黃瀞瑩表示，她深愛台灣這片土地，每一個人都代表不同的顏色，也因為彼此不同才顯得美麗。她還說：「孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣。我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己。」

更多三立新聞網報導

獨家／震撼！她賣掉房子捐110萬美金給輔大 理由曝光逼哭網友

19歲舉重好手「夜衝武嶺」墜溪亡 母認屍悲痛泣不成聲 相驗結果曝

學姐醉了！航空淫狼摸進房間…性侵得逞「炫耀手指」抹同事臉：摸到了

中信女孩驚傳成員異動？啦啦隊女神感性喊話：珍惜剩下的時光

