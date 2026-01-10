快訊／「學姐」黃瀞瑩順利產子！ 曬一家三口合照：寶貝，歡迎你來到地球

黃瀞瑩曬出一家三口溫馨合照報喜。（翻攝黃瀞瑩臉書）

台北市議員「學姐」黃瀞瑩於2024年與記者男友劉家耀完婚，去年8月懷孕，今（10日）她在社群網站宣布順利產子，曬出一家三口照片，感性寫下：「寶貝，歡迎你來到地球。」

黃瀞瑩今在臉書分享溫馨照片，可見她抱著剛出生的嬰兒，與丈夫一起比出愛心手勢，愛心的中心正好框住被粉色包巾包裹的寶寶。

黃瀞瑩發文：「寶貝，歡迎你來到地球。」表示世界未必完美，「但有你在的世界，一定美麗無比」。同時感謝醫護人員的溫暖照顧。並說：「接下來，這份溫暖，由我接手」。還標註「馬上得子」呼應馬年。

柯文哲、黃國昌留言祝福

民眾黨前後任黨主席現身祝福，柯文哲留言：「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」黃國昌寫道：「恭喜學姊迎來可愛的寶寶！祝福新手爸媽，育兒快樂，全家幸福滿滿！」，

事實上，黃瀞瑩去年8月分享懷孕喜訊時，透露自己歷經數月的輔助生殖療程，「一針針落肚皮、一顆顆藥硬吞」，終於迎來驗孕棒上那象徵希望的兩條線，讓夫妻倆真切感受到新生命降臨。

