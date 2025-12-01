快訊／「宅神」朱學恒今出獄身材暴瘦一圈 重獲自由「8字」透露心聲

社會中心／陳韋劭報導

「宅神」朱學恒因強吻、擁抱台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月，2025年1月24日報到入監，原定12月23日出獄，因在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，今天（1日）提前出獄，朱學恒身形明顯較入獄前消瘦，他面對媒體堵訪說：「麻煩各位費心，謝謝」，並向外界鞠躬致意，隨後即搭車離去。

2022年8月間，朱學恒與鍾沛君等人在北市大安區某餐廳聚餐飲酒，朱學恒趁機2度強吻鍾沛君，不顧對方反抗，強制猥褻得逞，鍾沛君事後憤在臉書揭發此事並提告，朱學恒稱酒後斷片否認犯行，北檢依強制猥褻罪起訴。

廣告 廣告

台北地院審理後，認為朱學恒確實以強暴方式猥褻鍾沛君，且犯後欠缺性別平權意識，態度毫無悔悟之意，判處有期徒刑1年2月。案經上訴，朱學恒坦承犯行，但雙方未達成和解，法官審酌朱有悔意，改判有期徒刑11月，朱未提上訴，全案確定。

「宅神」朱學恒走出台北監獄。（圖／翻攝畫面）

民事方面，鍾沛君向朱學恒求償500萬元，一審法院判朱應賠償鍾35萬元。案件上訴二審，高院駁回上訴，判朱學恒賠償鍾沛君35萬元確定。

朱學恆今年1月間發監台北監獄，由於朱學恒在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，獲縮刑20多天，今天（1日）提前出獄，他重獲自由受訪時僅說：「麻煩各位費心，謝謝」，並向外界鞠躬致意，隨後即搭車離去。

更多三立新聞網報導

公務員廢弛職務害命！馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀19死 資料異常疑涉偽造文書

台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞 20歲空軍基地士官喪命

受刑人保外就醫未歸 24小內性侵強盜2女！逼拍不雅片辯：是性交易方案

「準備一卡車爛雞蛋和豬屎」迎接鄭麗文 嘉義男涉恐嚇被逮

