快訊／守護國防特別預算！賴清德明親上火線說明 陸海空軍司令到場力挺

記者劉秀敏／台北報導

總統府今（10）日表示，將於明日上午10時舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例記者會」，由總統賴清德親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，完整闡述政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

總統府指出，除了蕭美琴副總統陪同出席，與會陣容還包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於賴清德談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。相關內容將同步於總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴清德去年11月即以記者會形式提出「八年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士指出，放眼區域情勢，日本、韓國今年提出「一年」一兆四、五千萬左右的國防預算，雙雙創下歷史新高，以此因應鄰近威權國家侵擾的現實壓力。相較之下，台灣執政團隊提出「八年」一兆兩千五百億的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

府方人士表示，透過此次記者會，賴清德將再度強調國防特別預算的急迫性，向國人說明對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，期盼呼籲朝野共同以國家安全為重，支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。

