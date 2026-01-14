快訊／守護學童平等權！屏東跟進補助營養午餐…周春米：這是縣長的責任

記者朱俊傑、陳弘逸／屏東報導

屏東縣政府今天（14日）上午10時30分，召開屏東縣營養午餐政策記者會。（圖／翻攝畫面）

全台多個縣市陸續宣布補助國中小營養午餐，屏東縣長周春米今天（14日）宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費；縣府預計每年投入約2.8億元的經費，全縣約有5萬1000多位學生受惠，她表示，這已牽涉每個城市孩子的平等權，身為縣長這是我的責任，減輕家庭負擔，讓孩子在公平起跑點上安心長大。

屏東縣政府今天（14日）上午10時30分，召開屏東縣營養午餐政策記者會，縣長周春米宣布，經縣府審慎評估後，在115年學年度，全面補助屏東縣所屬的高國中小學生營養午餐費用。

廣告 廣告

屏東縣長周春米今天（14日）宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費。（圖／翻攝畫面）

周春米表示，身為縣長最在乎小孩是不是在學校吃得好、吃得飽、吃得健康、安心且開心；她說明，縣府預計每年投入約2.8億元的經費，全縣約有5萬1000多位學生受惠，減輕家庭負擔，在公平起跑點上安心長大。

周春米強調，全國22個縣市，已有18個縣市宣布，這已牽涉每個城市孩子的平等權，身為縣長這是我的責任，需要勇於承擔，負起責任，讓屏東的孩子跟其他城市孩子得到相關權益保障。

更多三立新聞網報導

賴清德期中考／民進黨傳統再現 5縣市律師連線出陣

屏警局建置槍彈實驗室加速鑑識 添警備增執勤安全

初選大造勢破萬人力挺 賴瑞隆：開創高雄新未來

家電補助來了 1縣市符資格「最高發6千元」！申請方式一次看

