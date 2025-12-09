快訊／宜蘭下大雨！蘭陽大橋涵洞淹「半個輪胎高」

宜蘭地區今（9）日清晨受東北季風影響降下強陣雨。（圖／東森新聞）





宜蘭地區今（9）日清晨受東北季風影響降下強陣雨，蘭陽溪北岸河堤的蘭陽大橋涵洞一度出現積水，水深約達汽車半個輪胎高，仍有部分用路人冒險通行。目前未傳出災情，但積水情況引起關注。

氣象署清晨表示，受東北季風影響，今日宜蘭、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，並已發布大雨特報，預估下半天雨勢將逐漸緩和。

除了降雨，氣象署也指出，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣與連江縣等地，9日清晨起到10日上午之間，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風，提醒民眾留意瞬間大雨與強陣風帶來的風險。

氣象署強調，今日上午的大雨主要集中在基隆北海岸、台北市山區、新北市（基隆北海岸）與宜蘭縣。各地在強風與短時強降雨的影響下，山區須注意落石與坍方，沿海及空曠地帶也需提高警覺。當局同時提醒用路人避免涉水通行，並留意道路可能出現的積水狀況。

