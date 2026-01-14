快訊／宜蘭監獄受刑人「保外就醫」後未返監報到 警「台北抓到人」還搜出毒品

宜蘭監獄受刑人「保外就醫」後未返監報到，警「台北抓到人」還搜出毒品。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

宜蘭監獄一名受刑人，在2025年10月7日因為生病辦理保外醫治具保出監，期間因違反了應遵守事項而被廢止保外醫治，並於1月8日通知他至宜蘭地檢報到返監執行，沒想到他卻消失，不過文山一分局今（14）日指出，在昨日攔查侵占車輛，結果查獲毒品，另外還查出，駕駛黃姓男子就是宜蘭監獄保外就醫未依規定報到之受刑人。

宜蘭監獄指出，黃嫌期間因違反保外醫治應遵守事項，經宜蘭監獄陳報矯正署，矯正署於2026年1月5日廢止保外醫治，並通知他1月8日至宜蘭地檢報到返監執行，同日並通報矯正署，結果他卻消失。

文山第一分局指出，木新派出所員警昨天21時40分許，於台北市文山區新光路一帶執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，便通報查詢車籍資料，經查確認該車輛為先前通報遭侵佔之車輛，員警隨即上前攔查，該車由黃姓男子駕駛，並通知車主到所領回車輛。

員警於現場依法處置，黃嫌表示願意配合調查並自願受搜索，並主動交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，經詢問後，黃嫌坦承前述物品均為其所有。另查黃嫌身分，發現其是宜蘭監獄保外就醫未依規定報到之受刑人。

警方依規定對黃嫌駕駛交通工具行為實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，遂依道路交通管理處罰條例相關規定予以舉發，並將黃嫌帶返派出所偵辦，全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

