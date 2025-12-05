快訊／宣布了！錯殺全聯鯛魚排「要國賠」懲處名單…最高至衛生局副局長

記者簡榮良／高雄報導

這鍋你我共同承擔！高雄市衛生局出大包，昨（4）晚臨時召開重大事件記者會，一改過往強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，坦承日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸」，是烏龍一場！起因全是29歲離職陳姓研究女助理擅自更動電腦參數，整整放大十倍才導致誤檢出動物用藥。衛生局長黃志忠今（5）日宣布，懲處名單最高至副局長，求償部分則依照國賠。

衛生局長黃志忠今（5）日宣布，懲處名單最高至副局長，求償部分則依照國賠。（圖／翻攝畫面）

才剛重砲狂轟業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，事隔一天風雲變色，高雄市衛生局昨（4日）晚18時，以重大事件召開記者會，衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門是人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。

而始作俑者，竟是剛離職的29歲的陳姓研究女助理為約聘人員。衛生局表示，10月27日至11月4日、內部2次檢驗期間，液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）都由陳女操作，幾乎完成整份報告，職代人員只是善後；由於檢驗SOP「48項套組數值」已經設定好，正常不會更動，基於慣性操作原則，忽略檢查程序，以至於複驗結果跟初驗結果一致，直到雲林提出未驗出證明，才進行內部調查、還原電腦紀錄，意外發現異常更動軌跡。就這樣一錯再錯，陳女一個人負責生殺大權。

陳女直到今日凌晨3時許才離開市刑大，她全身包緊緊裹著羽絨衣，初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。（圖／翻攝畫面）

衛生局副局長潘炤穎表示，交由司法單位查明陳女動機、目的，除了向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉外，強調會負責責任、不迴避。

衛生局長黃志忠今日則說，陳姓女研究助理到案後已坦承疏失，但不會只追究她一人，懲處名單中最高層級到副局長；求償部分，將會依國賠，「該負責就負責」。

